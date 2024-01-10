معدل إمتلاء السدود يصل إلى مستوى 29،8 بالمائة إلى يوم 9 جانفي 2024

قدّر معدل إمتلاء السدود بكامل البلاد ب29،8 بالمائة إلى حدود يوم 9 جانفي 2024، طبقا لما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة.



وتتفاوت نسبة الإمتلاء من سد لآخر. وتصل هذه النسبة إلى 39 بالمائة في سد بوهرتمة و35 بالمائة بسيدي البرّاق و32 بالمائة بسد سجنان و31 بالمائة بسد سيدي سالم وبئر مشارقة و25 بالمائة بسليانة و24 بالمائة بسد سيدي سعد و19 بالمائة بسد جومين و12 بالمائة بسد ملاّق و5 بالمائة بسد نبهانة.





وبلغت المخزونات من المياه بهذه السدود 689،261 مليون متر مكعب مقابل 644،037 مليون متر مكعب خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 أي بزيادة ب45،224 مليون متر مكعب ومقابل معدل ب898،756 مليون متر مكعب خلال السنوات الثلاث المنقضية أي بتراجع ب209،4 مليون متر مكعب.كما أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة استعمال 5،545 مليون متر مكعب من هذا المخزون يوم 9 جانفي 2024 مقابل عائدات من المياه بحجم 40،350 مليون متر مكعب.