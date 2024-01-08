معهد الرصد الجوّي يحصل على ثلاث محطات ثابتة ومحطتين متنقلتين لقيس ملوّثات الهواء

كما سيتم توفير محطتين متنقلتين لقياس ثاني أكسيد الكربون والمعطيات الجويّة المرتبطة، على غرار درجة حرارة الهواء والرطوبة، قصد متابعة تركيز هذا الملوّث بمناطق مختلفة بالبلاد التونسيّة، وذلك تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للرصد الجوي.وقد تم تركيز المحطات الثابتة، التّي يندرج تسلمها في إطار تنفيذ استراتيجيّة وزارة النقل بمختلف منشآتها تحت الإشراف المتقاطعة مع البرامج الوطنية الايكولوجية والطاقية، بحضور خبير ومجموعة من المهندسين بمقر المعهد كتجربة أولى وسيقع توزيعها على ثلاث مناطق ساحلية تبعا للبرنامج المشترك بين البلدين، الذي يخص المناطق الساحلية التونسية والايطالية.وستخول التجهيزات المتطورة ذاتها من متابعة التلوث الهوائي عبر توفير جملة من المعطيات الهامة لفائدة مجالات حيوية معنية وهي الصحة والحماية المدنية، بما يمكن من التدخل العاجل عند الاقتضاء.كما سيقع استعمال هذه المعطيات مستقبلا، وفق ذات المصدر، عبر تطبيقة على الهواتف الذكيّة لتلقي التنبيهات في شكل بيانات جغرافية محلية ( خرائط ، نصوص،صور...).