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الشركة التونسية للملاحة تعلن عن تأخير رحلة السفينة "تانيت" باتجاه جنوة لسوء الأحوال الجوية

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 18:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، السبت، عن تأخير موعد انطلاق رحلة السفينة "تانيت"، من ميناء حلق الوادي باتجاه جنوة (إيطاليا)، المبرمجة يوم الاثنين 8 جانفي 2024، إلى الساعة العاشرة ليلا عوضا عن الساعة الحادية عشر صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجويّة بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشركة التونسية للملاحة، في بلاغ لها، ان هذه الرحلة ستصل إلى ميناء جنوة يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 على الساعة الثامنة صباحا، عوضا عن يوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، على الساعة الحادية عشر صباحا. وأكدت أنه سيتم تأمين رحلة العودة جنوة-تونس في موعدها المحدد يوم الأربعاء 10 جانفي 2024، على الساعة الثانية بعد الزوال.

...

ودعت الشركة، في السياق ذاته، جميع المسافرين على متن السفينة "تانيت" الى ضرورة القدوم الى ميناء حلق الوادي يوم الاثنين 8 جانفي الجاري على الساعة السادسة مساءا للقيام بإجراءات التسجيل والعبور.
وأشارت الى امكانية الحصول على مزيد من الإرشادات من خلال الإتصال بالرقم 71346061 أو على الرقم الأزرق 82102021




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