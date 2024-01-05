قفصة: بلدية قفصة تنفذ قراري هدم لبنايتين إحداهما آيلة للسقوط والثانية مقامة بدون رخصة

نفّذت بلدية قفصة، أمس الخميس، قراري هدم لبنايتين الأولى بمنطقة رأس الكاف لإنشائها دون الحصول على رخصة بناء، والثانية بالمدينة العتيقة وتمثّل خطرا على سلامة المتساكنين باعتبارها آيلة للسقوط، وفق ما ذكرته المكلفة بالتسيير بالبلدية سوسن قاسمي.

وأضافت قاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن قراري الهدم اتخذا بعد اجراء المعاينات اللازمة للبنايتين بالتنسيق مع القوات الامنية والشرطة البلدية والحرس البلدي.

وبيّنت أن البناية التي وقع هدمها بمنطقة راس الكاف تقع حذو وادي بياش وهي منطقة يحجر فيها البناء، في حين تمثل البناية الثانية، وهي آيلة للسقوط، خطرا على سلامة المارة والمتساكنين القاطنين حذوها.

وأشارت الى أن بلدية قفصة ستنفذ في قادم الأيام قرارات هدم أخرى لبنايات غير مرخص لها بالبناء واخرى آيلة للسقوط تمثل خطرا على المترجلين، ويصل عددها الى 100 بناية بقفصة المدينة.

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