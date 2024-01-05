جندوبة: وزير السياحة يطلع على سير تنفيذ عدد من المشاريع السياحية بالجهة ويؤكد دعم الوزارة للمستثمرين في القطاع

اطلع وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم الجمعة خلال زيارة عمل اداها الى ولاية جندوبة على تقدم اشغال مشاريع سياحية بكل من عين دراهم وطبرقة وذلك بعد عقده للقاء مع عدد من المستثمرين في القطاع والاستماع لاهم مشاغلهم والصعوبات التي حالت دون استكمالهم لمشاريعهم او دون انطلاقتها بعد.



واطلع الوزير على تقدم اشغال نزل الغابة بمعتمدية عين دراهم المتوقف عن النشاط منذ اكثر من عشر سنوات ..وقد اكدت إدارة النزل وهو من فئة أربعة نجوم وبطاقة إيواء تفوق 130 سريرا ان نسبة الاشغال فاقت 60 بالمائة متوقعة ان تنتهي في غضون ثمانية أشهر.

كما عاين سير اشغا لا مشروع سياحي بديل معلنا بالمناسبة كذلك عن دخول مشروع سياحي اخرمن نفس الصنف حيز الاستغلال.



...



وفي مدينة طبرقة أعطى الوزير إشارة انطلاق اشغال مشروع سياحي خاص بساحل طبرقة بقيمة اجمالية تناهز 140 مليون دينار وهو منتج يتكون من اقامات سياحية ومدينة العاب ومركز تجاري ضخم من المنتظر ان يدخل حيز الاستغلال خلال سنة 2026 وفق العرض الذي تم تقديمه بالمناسبة للوزير.

وخلال لقائه بعدد من المستثمرين في القطاع السياحي اكد وزير السياحة استعداد الوزارة لدعم المستثمرين وتذيل الصعوبات التي تعترضهم لإحداث مشاريع سياحية وخاصة منها البديلة معتبرا ان ولاية جندوبة واعتمادا على ما تتمتع به من مخزون طبيعي وبيئي قادرة على ان تجعل من القطاع السياحي ركيزة اساسية للتنمية ودعم الحركية الاقتصادية والتجارية بالجهة.

وقد شهدت المؤشرات السياحية بالوحدات الفندقية بالجهة خلال سنة 2023 تطورا هاما من ذلك ارتفاع نسبة الوافدين التي فاقت 26 بالمائة مقارنة بسنة 2022 كما تم تجاوز الأهداف التي رسمتها وزارة السياحة للجهة بالنسبة لسنة 2023 والرامية الى بلوغ نحو 80 بالمائة من المؤشرات المسجلة خلال السنة المرجعية 2019، وذلك فق ما جاء في عرض قدمته المندوبية الجهوية للسياحة بالجهة بالمناسبلة .

واعرب عدد من المستثمرين خلال لقائهم بوزير السياحة عن قلقهم من الصعوبات التي تعترضهم والمتمثلة بالخصوص في طول وتشعب الإجراءات الإدارية التي تدفع بالبعض منهم الى التراجع عن انجاز مشاريعهم مطالبين بضرورة تدخل الدولة لمعالجة وضع مطار طبرقة عين دراهم الدولي وتوسعة الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تونس وطبرقة واحياء الخط الحديدي الرابط بين تونس وطبرقة أيضا باعتبارها عوامل هامة من شانها ان تجلب المستثمرين وتشدهم الى الجهة.

وتجدر الاشارة الى ان عدد الوافدين الجزائريين على ولاية جندوبة خلال سنة 2023 بلغ مليونا و92 الف سائح جزائري موزعين بين 826 الف دخلوا عبر معبر ملولة و211 الفا عبر معبر ببوش و55 الفا اختاروا معبر الجليل.

وقد اهتم وزير السياحة محمد المعز بلحسين خلال زيارته الى ولاية جندوبة بظروف تربص المنتخب الموريتاني ونادي " ايفردون" السويسري وظروف إقامة فريق " اندرلخت " البلجيكي التي اختارت تونس للقيام بتربصاتها .