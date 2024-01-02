معرض الكتاب ببنزرت يهدي الدورة 21 للمقاومة والشعب الفلسطيني الأبي

تعطى اليوم إشارة انطلاق فعاليات الدورة 21 لمعرض الكتاب ببنزرت لتتواصل إلى غاية يوم 28 جانفي الجاري بفضاء محراب الابداع الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة.



ويقام هذا المعرض ببادرة من المركب الثقافي الشيخ ادريس واتحاد الناشرين التونسيين والمركز التونسي للكتاب وبالتعاون مع المكتبة الجهوية ببنزرت، وذلك بدعم من السلطات الجهوية ببنزرت وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.





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وقال مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس بشير القمودي إن الدورة تحمل شعار " خذ الكتاب...لفلسطين تشدو القلوب والالباب" ، وهي مهداة للمقاومة الفلسطينية الباسلة وللشعب الفلسطيني الابي، وذلك في رسالة تضامن تونسي متواصل وشديد من ارض الجلاء بنزرت مع القضية والحق الفلسطيني في استرداد ارضه ودولته وعاصمتها القدس. وأعرب عن أمله في أن يقبل الجميع على الدورة بذات الحب والنهم الذي عرفوا به طيلة الدورات العشرين السابقة .

ولاحظ ان الدورة هذه السنة تحمل عديد الإضافات الكمية والنوعية من خلال توفير ما لا يقل عن 30 الف عنوان لدور نشر تونسية وعربية كبرى. كما تم فيها تخصيص فضاء وجناح للطفل وبرمجة موجهة للطلبة وأيضا لذوي الهمم. كما سيتم بالمناسبة تنظيم مواكب وحفلات توقيع للاصدارات الجديدة لأبرز أقلام كتاب الجهة على غرار كل من حفيظة قارة بيبان وبشير المشرقي وعبد الرحمان المرساني ولزهر الماجري ومحمود الماجري وشاكر ناصف ورضا حمزة ومحجوب السميراني وغيرهم.

وأضاف ان لجنة التنظيم واصلت الحفاظ على مجمل التقاليد السابقة الخاصة بالتخفيضات غير المسبوقة للأسعار، علاوة على الفقرات الخاصة بالأنشطة الموازية من خلال تخصيص أيام لابداعات والتجارب النموذجية لدور الثقافة والمكتبات العمومية وكذلك المسابقات بين المدارس، والورشات الحية والزيارات الميدانية لمستشفى الأطفال ومركز رعاية المسنين وغيرها من الأنشطة والبرامج الثافية والابداعية والتنشيطة.

واعرب مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس عن تقديره وأعضاء لجنة التنظيم للدعم الكبير الذي ما فتئ المعرض يجده سنويا من قبل وزارة الاشراف بجميع مصالحها والسلط الجهوية، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بما يستجيب لانتظارات محبي الكتاب والقراءة من المبدعين والاسرة الثقافية الموسعة بكامل الجهة وزوار المعرض من جميع الفئات والشرائح.