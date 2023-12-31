الكاف: تقدّم مشروع معمل صناعة الآجر بتاجروين بنسبة 60 بالمائة





وأوضح الكلاعي إن تمويلات هذا المشروع تقدّر بـ120 مليون دينار، وينتظر أن يوفر عند إنطلاق استغلاله حوالي 150 موطن شغل، وفق تأكيده.

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تقدّم مشروع معمل صناعة الآجر، الذي ينجزه مجمع "بولينا" بالمنطقة الصناعية المحاميد بمعتمدية تاجروين جنوب ولاية الكاف، بنسبة 60 بالمائة، ومن المؤمل أن يدخل حيز الانتاج خلال السنة القادمة، وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للمركب الصناعي بالكاف مهدي الكلاعي.وأوضح الكلاعي إن تمويلات هذا المشروع تقدّر بـ120 مليون دينار، وينتظر أن يوفر عند إنطلاق استغلاله حوالي 150 موطن شغل، وفق تأكيده.

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وأضاف، في هذا السياق، أنّ العمل جار حاليا على استكمال القسط الثاني من تهيئة المنطقة الصناعية المحاميد على مساحة 27هكتارا منها 20 هكتارا قابلة للتفويت، وقد تحصّل مجمع "بولينا" على 13 هكتارا ضمن هذا القسط لتركيز مشروع معمل صناعة الآجر، علما أنه تم الانتهاء من تهيئة القسط الأول على مساحة 19 هكتارا.

وأكد أنه سيتم العمل على توفير التمويلات اللازمة لاستكمال تهيئة القسط الثاني بصفة كلية، وذلك عبر تركيز جميع الشبكات العمومية في أقرب الآجال بما يمكن المستثمرين من الانتصاب بالمنطقة الصناعية بالمحاميد في أحسن الظروف، ويخلق مناخ استثمار جاذب في الجهة، وفق تعبيره.