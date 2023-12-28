"النقل البري " ترفع مبالغ تسجيل السيارات ومعلوم الطاقة واتاوة الدعم بداية من غرة جانفي 2024

كشفت الوكالة الفنية للنقل البري انها ستشرع في تطبيق معاليم جديدة على التسجيل الاول او اعادة التسجيل باحدى السلاسل التونسية للسيارات الخاصة او المزدوجة مع توظيف المعاليم الاضافية المتعلقة بالطاقة واتاوة الدعم واحالة الملكية عند توفر المتطلبات الفنية مما افضي الى زيادة معاليم التسجيل.



واشارت الوكالة الفنية للنقل البري الى ان عملية التسجيل الأول بإحدى السلاسل التونسية لسيارة خاصة او سيارة مزدوجة بقوة تصل الى 5 خيول تتطلب دفع 285 دينارا في حين يتعين دفع 30 دينارا عن كل وحدة اضافية (خيل).





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واضافت ان احالة ملكية او اعادة تسجيل من سلسة خاصة الى السلسلة العادية "تونس " او احدى السلاسل الخاصة يتطلب دفع 145 دينارا عن كل سيارة بقوة تصل الى 5 خيول و دفع 158 دينارا عن كل وحدة اضافية.



وينص قانون المالية لسنة 2017 على ان عمر السيارة، يساهم في تحديد معلوم التسجيل عند احالة ملكية العربات الى جانب قوة المحرك. ويتطلب تسجيل احالة الملكية لسيارة عمرها بين 4 و 10 سنوات وتساوي او تقول قوتها عن 6 خيول دفع مبلغ 50 دينارا، واذا تراوحت بين 6 و 9 خيول فتحدد المبلغ بقيمة 100 دينارا و بما يعادل 150 دينار لقوة تفوق 9 خيول .



ويبلغ معلوم التسجيل الإضافي عند احالة ملكية سيارة عمرها اكثر من 10 سنوات 100 دينار، عندما تكون قوتها اقل او تساوي 6 خيول وما قميته 150 دينارا عندما تكون ما بين 6 و 9 خيول و 200 دينار اذا تجاوزت 9 خيول.



وبينت انه سيتم التخفيض بنسبة 50 بالمائة في معلوم الطاقة ( المعلوم الاضافي) وكذلك المعاليم المتعلقة بتسجيل السيارات المجهزة بمحركات كهربائية. علما وان هذه الزيادات ستتم بموجب الفصلين 50 و 68 من قانون المالية لسنة 2024 .



ويوظف المعلوم الاضافي للطاقة عند التسجيل الاول او اعادة تسجيل السيارات الخاصة ويتمثل في دفع معاليم تختلف حسب الوقود المستخدم وسعة الاسطوانة وتتراوح المعاليم للبنزين من 250 دينار لكل اسطوانة تصل الى 1200 صم مكعب الى 1000 دينار للاسطوانة التي تتجاوز سعتها 2401 صم مكعب.



ويتراوح معلوم الطاقة الموظف علي سيارات الزيت الثقيل (مازوط) من 1000 دينار على الأسطوانة التي تكون سعتها من 1501 صم مكعب الى 2000 صم مكعب ويصل المعلوم الى دفع 2000 دينار للأسطوانة التى تسع 2801 صم مكعب فاكثر.



واشارت الوكالة الفنية للنقل البري الى ان هذا المعلوم يخفض بنسبة 50 بالمائة بالنسبة الى السيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي تطبيقا لاحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2022.



وتخضع عميات تسجيل الاول اوعادة التسجيل السيارات الى معلوم اضافي بموجب قانون المالية لسنة 2013، يتمثل في اتاوة الدعم الموجهة لفائدة الصندوق العام للتعويض وفق سعة الاسطوانة التي تفوق 2000 صم مكعب للبنزين و2500 صم مكعب للزيت الثقيل يقدر ب5 الاف دينار.





