تحويل جزئي ووقتي لحركة مرور بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى معتمدية بنزرت الجنوبية

افادت وزارة التجهيز انه يتم بداية من اليوم الخميس، تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11 من النقطة الكيلومترية 1.300 الى النقطة الكيلومترية 1.650 بمعتمدية بنزرت الجنوبية، وذلك إلى غاية يوم الثلاثاء 2 جانفي 2024.



وبينت الإدارة العامة للجسور والطرقات - وحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد بوزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ نشرته الوزارة، مساء الاربعاء، أن هذا التحويل الجزئي والوقتي لحركة المرور بالطريق الوطنية رقم 11، يأتي لإصلاح العطب الذي طرأ على قناة تصريف المياه المستعملة على مستوى أشغال محول الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت.





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واوضحت ان مصالح الديوان الوطني للتطهير ستقوم بأشغال إصلاح العطب، وسيتم غلق نصف الطريق الوطنية رقم 11 في جزئها المذكور لضرورة إنجاز الأشغال وتحويل حركة السير في الاتجاهين على النصف الثاني.



ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى الانتباه واحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض في السرعة.



