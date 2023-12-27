10 عروض في الدورة 11 للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل الخاصة بالمونو درام

أدخلت الدورة ال11 للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل "دورة فقيد المسرح محمد قدور" حركية كبيرة على الحياة الثقافية بمدينة قليبية بما تضمنته من عروض مسرحية شبابية متنوعة في شكل "المنودرام" من تونس والجزائر والمغرب.



واشارت منسقة الدورة دينا الوسلاتي الى ان هذه الدورة التي افتتحت يوم 25 ديسمبر بمسرحية " اماني" لمسرح الابتسامة بنابل ستتواصل الى يوم 28 ديسمبر وفي برنامجها 10 عروض مسرحية شبابية متنوعة لجمعيات وفرق من مختلف جهات الجمهورية من ابرزها "التجربة الفاشلة " للمركب الثقافي نيابوليس ومسرحية "سبياسن" لجمعية الفنانين الشباب من الحمامات ومسرحية " الولادة" لدار الثقافة المظيلة ومسرحية ذاكرة ميت" للمركز الثقافي نوفا اوبرا".





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وتشارك مجموعة كاتيوشا للمسرح بمسرحية "ضلع اعوج" ودار الثقافة احمد حمزة العوينة بمسرحية " سيبيريا" وجمعية وفاء طبرقة بمسرحية " احمر شفاه" بالاضافة الى مسرحية "الغبراء" لجمعية تتنفس فن تالة و "وعود الخطايا" الانغار17 للفنون المسرحية و"صابرة" للمركب الثقافي سوسة ومسرحية "هذيان" لنادي مسرح دار الثقافة بقليبية.



ويتضمن برنامج المهرجان بالاضافة الى ورشتي " فن المهرج" و " فن الممثل" التي تتواصل على امتداد ايام المهرجان في فتراته الصباحية ومحاضرة يوم الاربعاء 27 ديسمبر للاستاذ نذير بلحاج روحة حول "اهمية مسرح الناشئة" بالاضافة الى مجموعة من المراوحات الشعرية التي تتخلل العروض المسرحية في فترات ما بعد الظهر.



وسيكون اليوم الاختتامي للمهرجان فرصة لتكريم عديد الوجوه المسرحية من تونس والجزائر والمغرب التي تواصل انتصارها ودفاعها عن مسرح الهواة والتي تدفع من اجل تكثيف الفرص امام المواهب الشابة المولعة بفنون المسرح لتقتحم عوالم الكتابة والتمثيل والاخراج عساها تحقق بعضا من احلامها وتطلعاتها وان تجد في الفن الرابع فضاء للحلم والابداع.