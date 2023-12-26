إدارة المطالعة العمومية تُتوّج 30 فائزا في اختتام الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة

تَوّجت إدارة المطالعة العمومية 30 فائزا من مختلف الفئات والأعمار بجوائز الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة التي أقيمت تصفياتها النهائية اليوم الثلاثاء بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، بمشاركة 1440 فردا من مختلف جهات الجمهورية أي بمعدل 60 مشاركا عن كل ولاية.



وانطلقت هذه الدورة الثالثة من البطولة الوطنية للمطالعة يوم 18 فيفري من العام الحالي (2023)، وامتدّت فعالياتها على مدى 10 أشهر، وقد سجلت التصفيات المحلية مشاركة 144 ألف شخص تمّ توزيعهم على ستّ شرائح عمرية أصغرهم يبلغ من العمر 6 سنوات أما أكبرهم فيبلغ من العمر 8 سنوات.





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وتحدّث مدير المطالعة العمومية إلياس الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن إحصاء أكثر من مليون كتاب تمّت مطالعته خلال هذه الدورة. كما شاركت في التصفيات المحلية 167 عائلة بمختلف أفرادها، وقد نجحت 62 عائلة منها من الوصول إلى التصفيات النهائية.



وقال إن البطولة الوطنية للمطالعة تمّ بعثها من أجل ترسيخ فعل القراءة ودورها في نحت شخصية الإنسان من خلال تطوير زاده اللغوي والمعرفي وترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع التونسي وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وحثّ القارئ على ارتياد المكتبة والاستفادة من رصيدها وتشجيعه على المطالعة وفهم المحتوى العلميّ للكتب وتنمية زاده اللّغويّ وبيان قيمة التثقيف الذاتيّ في تعزيز فعل التعلّم.



وهنّأ مدير الديوان بوزارة الشؤون الثقافية الأسعد سعيد مختلف الفائزين في هذه المسابقة مثمّنا دور العائلات التونسية في المساهمة في ترغيب الأبناء في القراءة وهي التي تتنزل ضمن مقاييس تقدم الشعوب.



وأكد في كلمته، التي ألقاها نيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، على الدور المركزي والريادي للمؤسسة العمومية ممثلة في المكتبات العمومية بمختلف مناطق البلاد والتي تضم أكثر من 8 ملايين كتاب.



وفي ما يلي قائمة الفائزين في مسابقة الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة:



// الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات:



- الجائزة الأولى (4000 د): يوسف الدعمي (ولاية تونس)

- الجائزة الثانية (3000 د): رحمة عثمان(ولاية المهدية)

- الجائزة الثالثة (2000 د) أحمد صدراوي (ولاية تونس)

- الجائزة الرابعة (1000د): إسراء الدريدي (ولاية جندوبة)- الجائزة الخامسة (500 د): عزيز بورقعة (ولاية قابس)





// الفئة العمرية بين 9 سنوات و12 سنة:





- الجائزة الأولى (4000 د): مالك بالناصر (ولاية قفصة)

- الجائزة الثانية (3000 د): ملاك بالناصر (ولاية قبلي)

- الجائزة الثالثة (2000 د): آلاء همادي (ولاية نابل)

- الجائزة الرابعة (1000د): بيسان كوكة (ولاية الكاف)- الجائزة الخامسة (500 د): مريم المانسي (ولاية بن عروس)





// الفئة العمرية بين 13 و15 سنة:



- الجائزة الأولى (4000 د) نور الجيلاني (ولاية المهدية)

- الجائزة الثانية( 3000 د) زينب البراح (ولاية سيدي بوزيد)

- الجائزة الثالثة (2000 د): يسرى الخرشاني (ولاية تطاوين)

-الجائزة الرابعة (1000 د): مريم الشيخ (ولاية صفاقس)

- الجائزة الخامسة (500 د): أماني علبوشي (ولاية نابل)



// الفئة العمرية بين 16 و22 سنة:



الجائزة الأولى (4000 د): إيمان المناري (ولاية منوبة)

- الجائزة الثانية (3000 د): محمد ياسين سعود (ولاية نابل)

- الجائزة الثالثة (2000 د): يمنى الساحلي (ولاية بنزرت)

- الجائزة الرابعة (1000د): سليمة الزاير (ولاية المنستير)- الجائزة الخامسة (500 د): آلاء الحريزي (ولاية قابس)





// الفئة العمرية من 23 إلى 39 سنة:



الجائزة الأولى (4000 د): آية عاشور (ولاية أريانة)

- الجائزة الثانية (3000 د): فاطمة العويني (ولاية منوبة)

- الجائزة الثالثة (2000 د): أميمة الدبابي (ولاية الكاف)

- الجائزة الرابعة (1000د): فاطمة الزهراء الخليفي زغوان- الجائزة الخامسة (500 د): إيناس اللواتي (ولاية توزر)



// الفئة العمرية من 40 سنة فما فوق:



- الجائزة الأولى (4000 د): رشيد العياشي (ولاية القيروان)

- الجائزة الثانية (3000 د): روضة القلال صفاقس

- الجائزة الثالثة (2000 د): قسومة قسومة (ولاية سوسة)

- الجائزة الرابعة (1000د): نورهان الجمني (ولاية قبلي)

- الجائزة الخامسة (500 د): دلندة الرشيدي (ولاية المنستير)



// تكريم أصغر مشارك: أوس الشعباني (ولاية القصرين)



// تكريم أكبر مشارك: منصف بيوض (ولاية قفصة).



كما تمّ بالمناسبة تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصية من رواد المكتبات العمومية.

