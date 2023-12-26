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القبض على شاب وفتاة مفتش عنهما في قضايا إرهابية (الحرس الوطني)

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 11:37 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ألقت دورية مشتركة بين الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بتونس ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم تونس القبض على شخصين (شاب وفتاة) مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنهما حكم يقضي بسجنهما لمدة 4 سنوات، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأكد المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء في بلاغ، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.


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