الرابطة 1 (الجولة 12) - دربي مثير بين الملعب التونسي والنادي الافريقي وكلاسيكو واعد بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي

تحفل الجولة الثانية عشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بمواجهتين مثيرتين في اعلى الترتيب الاولى بين الملعب التونسي والنادي الافريقي في دربي العاصمة الصغير ضمن المجموعة الاولى والثانية بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي في كلاسيكو لحساب المجموعة الثانية.





في مركب الهادي النيفر بباردو، يستضيف الملعب التونسي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 10 مباريات غدا الثلاثاء النادي الافريقي الذي يحتل المرتبة الثالثة بمجموع 18 نقطة من 9 مقابلات وعينه على النقاط الثلاث من اجل الانفراد بطليعة الترتيب وتجاوز النجم الساحلي المتصدر ب21 نقطة الذي سيكون معفى خلال هذه الجولة. وسيحاول ابناء باردو استغلال اسبقيتي الارض والجمهور لمواصلة سلسلة نتائجهم الوردية وتحقيق انتصارهم الخامس على التوالي في البطولة في سعيهم من اجل انهاء المرحلة الاولى في الصدارة وضمان اعلى رصيد من نقاط الحوافز قبل اقتحام مرحلة التتويج وهو هدف يتقاسمه مع منافسه النادي الافريقي الذي سيعمل على تدارك عثرته الاخيرة في سباق البطولة بخسارته على ميدانه امام النجم الساحلي والبناء على انتصاره العريض على ريفرز النيجيري بثلاثية دون رد في كاس الكونفدرالية الافريقية لاستعادة مكانه في اعلى الترتيب.



...



اما في ملعب حمادي العقربي برادس، يستقبل الترجي الرياضي المتصدر ب25 نقطة من 9 مباريات يوم الاربعاء النادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثالثة ب19 نقطة من 10 مقابلات برغبة متابعة سلسلة من 7 انتصارات متتالية في سباق البطولة بما يمكنه من مزيد دعم مكانه في قمة المجموعة. وبعد طي صفحة رابطة ابطال افريقيا مؤقتا، سيوجه فريق باب سويقة تركيزه في الفترة القادمة نحو حسم صراع المنافسة على المركز الاول الذي يجمعه بملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري (22 نقطة من 9 مباريات) لضمان النقاط الكاملة للحوافز في حين سيسعى النادي الصفاقسي من جهته الى البقاء في ديناميكية الانتصارات من خلال الظفر بفوز رابع على التوالي ينعش به حظوظه على الاقل في المراهنة على المركز الثاني.



وفي ما يلي البرنامج الكامل للجولة :

الثلاثاء 26 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

مركب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي الافريقي نضال بن اللطيف

ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان سيف الدين الورتاني

ملعب سليمان

مستقبل سليمان - قوافل قفصة خليل الطرابلسي



النجم الساحلي معفى



الاربعاء 27 ديسمبر 2023

المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الياضي - النادي الصفاقسي هيثم قيراط

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاتحاد المنستيري وليد المنصري

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - النادي البنزرتي كريم الخميري



مستقبل المرسى معفى

