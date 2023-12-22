سوسة: حجز 1816 قطعة مرطبات كبيرة الحجم داخل مخزن عشوائي كان صاحبه ينوي بيعها بمناسبة الاحتفال براس السنة الإدارية

قام أعوان منطقة الأمن الوطني بسوسة الشمالية اليوم الجمعة، بحجز 1816 قطعة مرطّبات كبيرة الحجم، كانت مخزنة في ظروف غير صحية داخل مخزن عشوائي كائن بأحد احياء مدينة حمام سوسة العتيقة، حيث كان صاحب المخزن ينوي بيعها بمناسبة الاحتفال بليلة راس السنة الادارية



وأكد رئيس منطقة سوسة الشمالية شكري الماجري في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان عملية الحجز تمت بعد استشارة النيابة العمومية بعد الكشف عن المخزن العشوائي الذي يستغله صاحبه لتخزين المواد المعدة لصنع المرطبات وكذلك لتخزين كمية كبيرة من المرطبات قبل ترويجها بمناسبة راس السنة الإدارية

وأضاف ان أعوان الامن قاموا كذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بحجز 200 لتر من الزيت المدعم و650 كلغ من السكر و40 وعاء بلاستيكيا سعة 20 كلغ معبأة بمادة المربى (معجون) بالإضافة الى كميات هامة من مادة الشوكلاطة والزبدة منتهية الصلوحية



...



وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بالاحتفاظ بصاحب المخزن العشوائي، واتلاف جميع المواد الغذائية التي كانت مخزنة في ظروف تفتقر لادنى مقومات السلامة الصحية وضخ كميات السكر والزيت المحجوزة في مسالك التوزيع العادية