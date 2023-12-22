مدينة توزر تحتضن النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالجريد بمشاركة 70 فنانا من 15 بلدا

تحتضن مدينة توزر النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي يقام تحت شعار الفنون التشكيلية تضيء الجريد من 21 والى غاية 23 من شهر ديسمبر الجاري.





ويتضمن المهرجان فقرات متنوعة تجمع الورشات والمعارض والندوات الفكرية على غرار الدورات السابقة وأبرزها المعرض الدولي للفنون التشكيلية المقام في ساحة الاستقلال وسط مدينة توزر، حيث تتحول هذه الساحة كل عام إلى مرسم مفتوح يجمع فنانين من مختلف المدارس والتجارب الفنية.



...





وقد افتتح المهرجان بزيارة مشروع المقرنصات الذي أطلقته إدارة التظاهرة منذ الدورة السابعة واختتم هذه الأيام وهو تزويق أحد الفضاءات بفن المقرنصات المعروف في العراق كأداة للتزويق والزخرفة في المباني ويرتبط هذا الفن بالأماكن المقدسة، إلا أن إدارة المهرجان سعت الى ادخال هذا الفن بإنجاز مجسم من المقرنصات وفق رازي الرويسي رئيس جمعية فنون الجريد ومدير المهرجان.



وأضاف المتحدث نفسه أن المعرض الدولي للفنون التشكيلية الذي يعتبر مزارا هاما وسط مدينة توزر يتيح للمتفرج بهجة متابعة لوحات تشكيلية مختلفة الى جانب مرسم مباشر يشارك فيه نحو 70 فنانا من أجيال مختلفة من 15 بلدا متنوعا منها الجزائر والعراق وفلسطين والولايات المتحدة الامريكية ورومانيا وكوت ديفوار وليبيا وفرنسا زيادة على مشاركة عدد هام من الفنانين التونسيين.

ويشارك المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل في مختلف الورشات والمعرض بوفد يضم طلبة وأساتذة فضلا عن تشريك فنانين محترفين وشبان من أغلب ولايات الجمهورية وفق رازي الرويسي، بالإضافة الى مشاركة جمعيات مهتمة بالفن التشكيلي والمؤسسات الثقافية.

ويواصل المهرجان خلال هذه الدورة تنفيذ مشروع "السنانيج المضيئة" فبعد أن تم تزيين المدينة العتيقة العام الماضي بسنانيج مضاءة مصنوعة من مكونات النخلة سيتم في الدورة الجديدة تزويق أحد الشوارع الرئيسية وسط المدينة بنفس الطريقة.

وفي الجانب الفكري يتضمن برنامج المهرجان خمسة مداخلات فكرية أبرزها ندوة "الفن التشكيلي والمقاومة في فلسطين" ومداخلة أثثتها الناقدة التونسية فوزية ضيف الله بعنوان "المشهد التشكيلي التونسي أسئلة ومتاهات" ومداخلة قدمها الدكتور رشاد الداني "البحث في الابداع" إضافة الى مداخلة الأستاذ بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل محمد الصادق بن تركية ومداخلة الفنانة العراقية أمنة العزي.

ويخصص المهرجان حيزا هاما من فقراته للتضامن مع القضية الفلسطينية وفق مدير التظاهرة بأن تكون القضية حاضرة سواء في لوحات الفنانين والاعمال الفنية الاخرى أو في بعض المداخلات كما سيتم إطلاق علم فلسطين بحجم ضخم في احدى الساحات للتعبير عن دعم الشعب الفلسطيني.