توزر: المهرجان الدولي للواحات في دورته 44 من 26 الى 29 ديسمبر الجاري

كشفت هيئة المهرجان الدولي للواحات بتوزر في ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس عن فحوى الدورة 44 التي تقام في الفترة الممتدة من 24 والى غاية 29 من شهر ديسمبر الجاري تحت شعار "دورة فلسطين" حيث أوضحت إدارة المهرجان أن جميع الفعاليات من معارض وندوات فكرية وأنشطة موجهة للأطفال ستخصص للتضامن مع القضية الفلسطينية.



ولفت في هذا السياق عضو هيئة المهرجان محمد اللواء عمارة أن المهرجان يفتتح بتدشين ساحة فلسطين حيث سيطلق اسم فلسطين على ساحة وسط المدينة حيث سيقع فيها تركيز لوحة رخامية لخريطة فلسطين التاريخية وستخصص لاحقا لاحتضان أغلب الفقرات.

وتحتضن هذه الساحة على امتداد أيام المهرجان الأربعة أمسيات موسيقية لمجموعات ستغني لفلسطين وللإنسان وفق المتحدث وهي مجموعة أجراس والبحث الموسيقي وأولاد المناجم الى جانب مشاركة الفنانة لبنى نعمان كما تقام فقرات تنشيطية بالفروسية والماجورات ستقدم عروضا لفلسطين وعزفا للنشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني.



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ويستضيف المهرجان كذلك وفدا فلسطينيا يتقدمهم سفير فلسطين ب وعدة شخصيات أخرى من بينها المفكر إبراهيم الرفاعي الذي سيدير ندوة فكرية بعنوان "لقاء فلسطين" ويخصص المهرجان عدة فقرات موجهة للأطفال ستكون جميعها للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومناسبة لمزيد التعريف بنضال وقضية شعب الجبارين وفق عضو هيئة المهرجان بالإضافة الى معرض فوتوغرافي بعنوان "غزة تحت القصف" وملتقى الواحات للفن التشكيلي تحت شعار "صمود" وعدد من الفقرات الأخرى ومنها عرض فرجوي للأطفال "شدو بعضكم" وعرض للشباب بعنوان "أصحاب الأرض" واطلاق حملة مناصرون من أجل القضية.

وينتظم على هامش المهرجان الملتقى الفني لبناء الاجسام والفتنس بحضور شرفي لاحد أبطال هذه الرياضة من العراق فضلا عن مشاركة رياضيين تونسيين وعالميين وذلك من 21 الى 23 ديسمبر.