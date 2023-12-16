كاس امم افريقيا -2023 (تحضيرات) منتخب الجزائر يلاقي منتخبي الطوغو وبوروندي وديا

يجري المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تربصا من 1 إلى 10 جانفي المقبل, بالعاصمة الطوغولية, لومي, يجري خلاله مباراتين و ديتين أمام طوغو يوم الجمعة 5 جانفي المقبل , و بوروندي يوم الثلاثاء 9 جانفي , وذلك استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار (13 جانفي - 11 فيفري 2024), حسبما أعلنت عنه اليوم السبت, الجامعة الجزائرية لكرة القدم (فاف)

و سيلتحق وفد الفريق الوطني الجزائري بمدينة بواقي بكوت ديفوار, يوم الاربعاء 10 جانفي, حيث سيستهل المنافسة يوم الإثنين 15 جانفي أمام أنغولا بملعب السلام (س 00ر20) لحساب الجولة الاولى عن المجموعة الرابعة لكان-2023.

بالإضافة لمنتخبي الجزائر و أنغولا, تضم المجموعة الرابعة منتخبي بوركينا

فاسو و موريتانيا.



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وستعرف نسخة ال"كان-2023 " للمرة الثالثة, مشاركة 24 منتخبا منها المنتخب التونسي.

وتم توزيع المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات حيث يتأهل على إثرها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى

الدور ثمن النهائي للمنافسة القارية التي تحتضنها خمس مدن إيفوارية و هي:

أبيجان, بواكي, كورتوقو, ياموسوكرو و سان بيدرو.