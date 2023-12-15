الدوري الأوروبي: سحب قرعة الدور الفاصل للبطولة الاثنين المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم /يويفا/ أن يوم الإثنين المقبل سيكون موعدا لسحب قرعة الدور الفاصل لمنافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم / 2023- 2024 / بمدينة نيون السويسرية.



وكانت منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي قد اختتمت أمس حيث تأهلت فرق ليفربول ووست هام وبرايتون الانقليزية، ورينجرز الأسكتلندي، وأتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، وسلافيا براغ التشيكي إلى الدور ثمن النهائي، بينما تخوض الأندية صاحبة المركز الثاني الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 مبارياتها مع الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا وهي: سبورتينغ لشبونة، وفرايبورغ، وسبارتا براغ، وتولوز، ورين، وروما، وكاراباغ اغدام، وأولمبيك مارسيليا.

وستنضم للقائمة الفرق القادمة من دوري أبطال أوربا وهي: ميلان، وغلطة سراي، ولانس، وسبورتينغ براغا ، وبنفيكا، وفينورد، ويانغ بويز، وشاختار دونتسيك.



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ومن المقرر أن تنطلق مباريات الذهاب في الخامس عشر من فيفري المقبل، على أن تقام جولات الإياب بعد أسبوع وتحديدا في الثاني والعشرين من الشهر ذاته.