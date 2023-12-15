القبض على أربعة عناصر تكفيرية صادرة في حقها أحكام سجنية (الحرس الوطني)

ألقت وحدات تابعة للحرس الوطني بكل من سليانة وأريانة والمنستير، القبض على عدد من العناصر التكفيرية، صادرة في حقهم أحكام سجنية، وفق بلاغ أصدرته الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة.



فقد تمكنت وحدات التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسليانة، من القاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.





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كما تمكنت دورية تابعة للإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه بحي التضامن من ولاية أريانة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة .



وألقت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم المنستير، القبض على شاب وفتاة مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي"، الأول محكوم بسنة سجن والثانية محكوم عليها بسنة و3 أشهر سجنا.



وأكدت الادارة العامة في بلاغها، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.