تراجع قيمة الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى موفى شهر نوفمبر 2023 بنسبة 29،5 بالمائة

تراجعت قيمة الإستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى موفى شهر نوفمبر 2023، بنسبة 29،5 بالمائة لتبلغ نحو 383،5 مليون دينار، مقابل 544،2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الأربعاء.



وأضافت الوكالة، أنه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016-2020 شهدت الإستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 31،5 بالمائة من حيث العدد وبـ 21،3 بالمائة من حيث القيمة. وستمكن الإستثمارات المصادق عليها من إحداث 2543 موطن شغل قار مقابل 3153 خلال سنة 2022.





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ويتوزع تطور الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات، بولايات سيدي بوزيد وقبلي وتونس بنسب على التوالي، 47 بالمائة و 25 بالمائة و 21 بالمائة.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية 8،1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3،2 مليون دينار.



وتمت المصادقة على 7 عمليات ذات مساهمة أجنبية بقيمة 12،5 مليون دينار مقابل 3 عمليات خلال نفس الفترة من سنة 2022 بقيمة 4،6 مليون دينار.

وتراجعت الإستثمارات المصادق عليها في مكونتي المواشي والغراسات بنسب على التوالي 88 بالمائة و 28 بالمائة.



وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان 417 عملية إستثمار بقيمة 42،1 مليون دينار، مقابل 503 عملية بقيمة 55،8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 .



وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات 266 عملية استثمار بقيمة 28،3 مليون دينار، مقابل 227 عملية بقيمة 25،9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



وإنتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 112،9 مليون دينار وهو ما يمثل 29،4 بالمائة، مقابل حجم منح ناهز 146،2 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 أي ما يمثل 26،9 بالمائة. كما تراجعت نسبة القروض في هيكل تمويل الإستثمار إلى حدود 20،4 بالمائة .



وبلغت منحة إقتناء المعدات الفلاحية قيمة 45،3 مليون دينار أي ما يمثل 40،1 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. وقد تمت المصادقة على إقتناء 1126 جرارا فلاحيا بقيمة 100 مليون دينار مقابل 1261 جرارا بقيمة 105،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



وتطورت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة تجهيزات الطاقة الشمسية لتبلغ 10،2 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 5 مليون دينار مقابل استثمارات بقيمة 8،3 مليون دينار و حجم منح بـ 4،3 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



وتمت المصادقة على استثمارات وفق النمط البيولوجي بقيمة 9،1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3 مليون دينار.



وبلغت الإستثمارات المصادق عليها في مكونة الاقتصاد في مياه الري 11،5 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 5،5 مليون دينار. وبلغت الإستثمارات في مكونة غراسة الزيتون قيمة 6،4 مليون دينار وتمتعت بمنح بقيمة 3 مليون دينار.



وأوضحت الوكالة، بخصوص القروض العقارية، أنه تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 5،4 مليون دينار، مقابل 41 قرضا بقيمة 6،5 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وستمكن هذه القروض من إدماج 341 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 374 هكتار من الأراضي خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.



وتم إلى موفى شهر نوفمبر التصريح بـ 5591 عملية إستثمار بقيمة 1211،3 مليون دينار، مقابل 5946 عملية بقيمة 1218،6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6 بالمائة من حيث العدد و بـ 6 بالمائة من حيث القيمة.



وبين المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 -2020 شهدت التصاريح تراجعا بنسبة 20،8 بالمائة من حيث العدد وبنسبة 2،4 بالمائة من حيث القيمة.