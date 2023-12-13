تونس تشارك في الإجتماع الإقليمي لوضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للسلامة الصحية للغذاء للفترة 2030-2023

تشارك تونس ممثلة في وزارة الصحة في الإجتماع الإقليمي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية من 11 الى 13 ديسمبر الجاري بجمهورية مصر العربية وذلك لوضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية العالمية للسلامة الصحية للغذاء للفترة 2023-2030 حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك



ولفت البلاغ الى ان هذه الورشة تهدف بالخصوص الى مزيد إحكام تنسيق الجهود لوضع آليات تنفيذ مقاربة نهج "الصحّة الواحدة" في مجال السلامة الصحية للغذاء كمنظومة للنّهوض بالصحّة البشريّة والحيوانيّة والبيئيّة أمام ما يهدّدها من أخطار صحّية متعلّقة بالأمراض حيوانيّة المنشأ ومقاومة البكتيريا للمضادّات الحيويّة والسّلامة الصحّية للأغذية.





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وأضاف أن تونس تلتزم بالإنخراط في تنفيذ الإستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية ولتسخير وضبط الآليات الضرورية وتعزيز الشّراكة والتّعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة بالاعتماد على آليات تقييم و إدارة المخاطر ضمن اللّوائح الصحّية الدّولية.



