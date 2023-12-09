عرض مشترك من أمريكا والمكسيك لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

تقدمت الولايات المتحدة والمكسيك امس الجمعة بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027.



وتقدمت بلجيكا وألمانيا وهولندا في وقت سابق بعرض مشترك لاستضافة البطولة في حين قدمت البرازيل ملفها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الشهر الماضي.





وقال الاتحاد الأمريكي في بيان إن إقامة كأس العالم للسيدات في أمريكا الشمالية سيستغل لحظة التطور الاستثنائي في الرياضات النسائية لتقديم بطولة تحقق نجاحا غير مسبوق.ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك بالإضافة إلى كندا كأس العالم للرجال 2026، لكن بدلا من النظر إلى ذلك باعتباره أمرا سلبيا، وصفت سيندي بارلو كون رئيسة الاتحاد الأمريكي الأمر بأنه إضافة كبيرة.وقالت كون "هذا توقيت محوري لكرة القدم للسيدات. تتمتع الولايات المتحدة والمكسيك بوضع فريد لاستضافة كأس العالم التي ستستغل نفس الملاعب والبنية التحتية والبروتوكولات المستخدمة في كأس العالم للرجال قبل عام واحد فقط."هذا لن يفتح الباب أمام الإمكانات الاقتصادية لكرة القدم النسائية فحسب، بل سيرسل رسالة للاعبات الشابات في جميع أنحاء العالم مفادها بأنه لا يوجد حدود لما يمكنهن تحقيقه".وقدمت جنوب افريقيا أيضا عرضا للاستضافة لكنها سحبته في نوفمبر الماضي قائلة إنه من الأفضل تقديم "عرض جيد الإعداد" لاستضافة نسخة 2031.وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان "المشاورات المفصلة والموسعة بين اتحادات الدول الثلاث والشركاء الرئيسيين ومنها الحكومات المركزية (في هذه الدول) بدأت في 2021."أدى هذا إلى توافق على الاعتقاد بأن دولنا الثلاث مؤهلة جيدا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم النسائية 2027 بصورة أفضل وأكثر تأثيرا."وبعد ذلك سيقوم الفيفا بزيارات ميدانية لتفقد استعدادات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة في فيفري المقبل قبل أن يقرر مؤتمر الفيفا مكان إقامة البطولة في ماي.واستضافت أستراليا ونيوزيلندا مناصفة نسخة البطولة في 2023 وفازت إسبانيا باللقب بعد الانتصار على إنقلترا في المباراة النهائية.