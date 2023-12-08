عرض مشترك من بلجيكا وألمانيا وهولندا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

قالت اتحادات كرة القدم في بلجيكا وألمانيا وهولندا اليوم الجمعة إن الدول الثلاث تقدمت بعرض مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاستضافة نهائيات كأس العالم النسائية للعبة في 2027.



وستتنافس الدول الثلاث مع البرازيل التي تقدمت في الشهر الماضي بعرض لاستضافة البطولة بينما عبرت الولايات المتحدة وجارتها المكسيك عن اهتمامهما بتنظيم الحدث أيضا.

وأخر موعد لتقديم طلبات الاستضافة هو اليوم الجمعة.



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وقدمت جنوب افريقيا أيضا عرضا للاستضافة لكنها سحبته في نوفمبر الماضي قائلة إنه من الأفضل تقديم "عرض جيد الإعداد" لاستضافة نسخة 2031.

وقال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان "المشاورات المفصلة والموسعة بين اتحادات الدول الثلاث والشركاء الرئيسيين ومنها الحكومات المركزية (في هذه الدول) بدأت في 2021 ".

وأضاف البيان "أدى هذا إلى توافق على الاعتقاد بأن دولنا الثلاث مؤهلة جيدا لاستضافة كأس العالم لكرة ال قدم النسائية 2027 بصورة أفضل وأكثر تأثيرا ".

وبعد ذلك سيقوم الفيفا بزيارات ميدانية لتفقد استعدادات الدول المتقدمة لاستضافة البطولة في فبراير المقبل قبل أن يقرر مؤتمر الفيفا مكان إقامة البطولة في ماي.

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا مناصفة نسخة البطولة في 2023 وفازت إسبانيا باللقب بعد الانتصار لى إنقلترا في المباراة النهائية.