رابطة اأبطال افريقيا ـ شباب بلوزداد يتعادل سلبا مع الاهلي المصري

تعادل شباب بلوزداد سلبا مع مضيفه الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة بملعب برج العرب (القاهرة) لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.

وتمكن النادي الجزائري من انتزاع نقطة التعادل رغم سيطرة حامل لقب المنافسة القارية على اطوار اللقاء خاصة خلال الشوط الاول.

وكاد ''الشباب'' أن يحقق المفاجأة في الشوط الثاني لولا تضييعه لبعض الفرص السانحة للتهديف سيما واحدة ارتطمت بعارضة الحارس الشناوي.

وفي المباراة الثانية للمجموعة الرابعة التي جرت كذلك مساء اليوم, تعادل نادي ميدياما الغاني مع ضيفه التنزاني يونغ أفريكانز بملعب بابا يارا بكوماسي بنتيجة 1-1.



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وافتتح أصحاب الضيافة باب التسجيل في الشوط الأول عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب صواه (د27), قبل أن يعدل الزوار الكفة بفضل زوزاوة (د36).

وعلى ضوء هذه النتائج, يواصل الأهلي المصري تصدره للمجموعة الرابعة (5 نقاط) متبوعا بكل من شباب بلوزداد (4 ن) وميدياما الغاني (4 ن), بينما يتذيل يونغ افريكانز الترتيب (2 ن).

وكان شباب بلوزداد قد حقق بداية موفقة أمام يونغ افريكانز التانزاني (3-0) في الجولة الأولى, قبل أن يتعثر في الجولة الثانية بصورة مفاجئة في غانا أمام ميدياما (2-1) بعد أن كان متقدما في النتيجة.

ولحساب الجولة الرابعة المقررة يومي 19 و20 ديسمبر, يستقبل شباب بلوزداد منافسه الأهلي المصري, بينما يحل نادي نادي ميدياما ضيفا على يونغ افريكانز.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن المجموعات الأربع للدور ربع النهائي للمنافسة.