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البطولة الافريقية للسباحة للاواسط - رامي الرحموني يتوج بذهبية ثانية في سباق 800م سباحة حرة

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 09:25 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اضاف رامي الرحموني امس الخميس ميدالية ثالثة لتونس وثانية من المعدن النفيس ضمن منافسات بطولة افريقيا للسباحة للاواسط التي تستضيفها الموريس من 6 الى 9 ديسمبر الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية في سباق 800م سباحة حرة بعد ان قطع المسافة في زمن قدره 8دق و15ث و53 جزء بالمائة.

...

وهي الميدالية الذهبية الثانية في رصيد رامي الرحموني خلال هذه البطولة الافريقية بعد تتويجه بسباق 400م سباحة حرة بتوقيت 3دق و58ث و44 جزء بالمائة.
وفي اعقاب اليوم الثاني، تملك تونس في رصيدها ذهبيتين وبرونزية واحدة.



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