الرابطة 2 - نضال الخياري مدربا جديدا لاولمبيك سيدي بوزيد

تعاقد اولمبيك سيدي بوزيد الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع نضال الخياري كمدرب لفريق اكابر كرة القدم خلفا لمحمود الدريدي الذي غادر الفريق اثر الخسارة الأحد الماضي أمام أمل جربة بهدف دون رد لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية.

ويحتل أولمبيك سيدي بوزيد المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات مقابل 4 هزائم.

وسبق لنضال الخياري ان تولى تدريب عدة اندية على غرار اتحاد بنقردان والملعب القابسي وامل جربة وقوافل قفصة.

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