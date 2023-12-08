رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الوطني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عماد مميش.وجدّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، التأكيد على اعتزاز الشعب التونسي بالقوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن العطاء غير المحدود في عدة مجالات كالصحة والنقل وتأمين الانتخابات والامتحانات وغيرها من المجالات،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية نشرته ليل الخميس .كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مزيد تطوير قدرات قواتنا المسلحة العسكرية وتوفير أفضل الظروف لها حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني في الدفاع عن حرمة تونس ومقدّرات شعبها.