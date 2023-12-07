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كرة السلة: عادل التلاتلي مدربا جديدا للاتحاد المنستيري

Publié le Jeudi 07 Decembre 2023 - 19:10 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلن الاتحاد الرياضي المنستيري مساء اليوم الخميس عن تعيين المدرب عادل التلاتلي للاشراف على اكابر فريق كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد المنستيري على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان عادل التلاتلي سبق له تدريب المنتخب التونسي لكرة السلة مع عديد المحطات التدريبية داخل تونس وخارجها.


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