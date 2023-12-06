كوبا أمريكا 2024: سحب القرعة يوم غد الخميس بميامي

تحتضن مدينة ميامي الأمريكية يوم غد الخميس مجريات قرعة كأس كوبا أمريكا 2024 لكرة القدم التي تقام منافساتها بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 جوان وحتى 14 جويلية من العام المقبل.



ويشارك 16 منتخبا في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا وهي المرة الثانية التي تقام فيها المسابقة خارج أمريكا الجنوبية بعد نسخة عام 2016 التي استضافتها الولايات المتحدة أيضا.

وتتواجد الدول العشر الأعضاء في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في المنافسة بشكل مباشر بالإضافة إلى ست منتخبات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب "الكونكاكاف".



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وتصعد المنتخبات الستة الممثلة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكارييب من خلال بطولة أمم كونكاكاف حيث تم التعرف على هوية 4 منتخبات بالفعل في انتظار تحديد آخر مقعدين.

وتأهلت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما لكوبا أمريكا رسميا بعدما بلغت الدور نصف النهائي لبطولة أمم كونكاكاف في انتظار المنتخبين الفائزين من ملحق الصعود الذي يشارك فيه منتخبات كندا وكوستاريكا وهندوراس وترينداد وتوباغو التي خسرت في الدور ربع النهائي.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة على أربع مجموعات خلال القرعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة حيث تم تصنيفها على أربعة مستويات بناء على آخر تصنيف للمنتخبات صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتقاسم منتخب الأرجنتين (بطل العالم) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كوبا أمريكا مع منتخب الأوروغواي برصيد 15 لقبا لكل منهما بينما يمتلك منتخب البرازيل تسعة ألقاب.

يذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قد أعلن أمس الثلاثاء أن كأس كوبا أمريكا 2024, ستقام في 14 مدينة أمريكية على أن يكون النهائي في ملعب هارد روك في ميامي غاردنز بفلوريدا.

وستقام مباراة الدور نصف النهائي الأولى في ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد في نيوجرسي فيما ستجرى المباراة الافتتاحية للمنافسة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بولاية جورجيا.