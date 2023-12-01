اختتام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى : المسرحية التونسية "التائهان" تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي ضمن مسابقة مسرح الشارع

توجت مسرحية "التائهان" لنزار الكشو ووليد الخضراوي بجائزة أفضل عرض مسرحي ضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، في ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي أسدل عليها الستار مساء أمس الجمعة.

وأعلنت لجنة التنظيم في الحفل الختامي الذي أقيم أمس في مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، عن نتائج مسابقاته الثلاثة للعروض الكبرى. كما شهد اليوم الختامي تكريم المؤطرين المشرفين على الورشات ومن بينهم التونسي معز القديري.

وبخصوص مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية فإلى جانب تتويج مسرحية "التائهان" بجائزة أفضل عرض مسرحي، آلت جائزة لجنة التحكيم الخاصة مناصفة لكل من المخرج العراقي محمد زكي عن "ليلة ماطرة"، والمصري محمود بكر عن دوره في مسرحية "حيث لا يراني أحد".

ومن جهة أخرى آلت جائزة أفضل عمل جماعي إلي إيطاليا "أبنيا"، وجائزة أفضل عمل موسيقى إلى سلطنة عمان عن عرض "الأول من تشرين الأول"، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لكل من الفنان عبد الله مسعود عن عرض "احتراق شمعة" من الإمارات العربية المتحدة، والفنانة أحلام حسن شاكر عن عرض "طاهرة" من الكويت.



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أما بخصوص جائزة أفضل تأليف مسرحي فقد منحت بالتناصف بين مسرحيتي "طاهرة" من الكويت، وعرض Disappearing من بلغاريا. وآلت جائزة أفضل سينوغرافيا كذلك إلى عرض "طاهرة".

وتقاسم جائزة أفضل ممثل كل من كمال العلي عن مسرحية "الغريب والنقيب" من السعودية، وعبد الله الخديم عن "احتراق شمعة" من الإمارات.

وحصلت البلغارية Ivana Todorova Keranova على جائزة أفضل ممثلة عنعرض “Disappearing” . التي فاز أيضا مخرجها Dumitru Acris بجائزة افضل مخرج

وتقاسمها مع عمير أنور البلوشى من سلطنة عمان عن مسرحية "الأول من تشرين الأول" من سلطنة عمان، أما أفضل عرض مسرحى فقد حصل عليها “A Pond in the Memory” من كوريا الجنوبية.

وبخصوص جوائز مسابقة المونودراما تحصل على جائزة عرض متكامل "women fish" من المكسيك، وآلت جائزة افضل ممثلة لـ إيفا دراجان من كرواتيا، فيما أسندت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لسينوغرافيا عرض "فونكس "من مانغوليا.



