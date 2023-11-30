فتحي المولدي: بطاقات الايداع ضد وديع الجريء هابطة كالشتاء وكي تطيح البقرة تكثر سكاكنها‎

اعتبر المحامي والمحلل الرياضي فتحي المولدي ان اصدار بطاقة ايداع ثانية ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بأنها مفاجأة قائلا "بطاقات الايداع ضد وديع الجريء هابطة كالشتاء".



وفي تصريح لموقع الصباح قال فتحي المولدي ان هناك عديد التساؤلات بخصوص ملف وديع الجريء ويبدو أن هناك شكايات أخرى سيتم اثارتها ضد الحريء وكيما يقول المثل التونسي كي تطيح البقرة تكثر سكاكنها.





...



واشار المولدي الي ان هناك خصومة وخلافات كبيرة على المستوى الشخصي بين وديع الجريء ووزير الرياضة الذي يقف وراء الشكايات مستبعدا ان يكون هناك تدخل مباشر من الوزير في المسار القضائي.



وحول امكانية تدخل الفيفا في علاقة بهذا الملف في حال ثبوت التداخل بين السياسي والرياضي أشار المولدي الي ان العقوبات قد تصل الي تعليق الكرة التونسية وفق تعبيره موضحا ان المنتخب التونسي والاندية التونسية لن يصبح بامكانها المشاركة في اي مسابقة.



واشار المولدي الي ان هناك خصومة وخلافات كبيرة على المستوى الشخصي بين وديع الجريء ووزير الرياضة الذي يقف وراء الشكايات مستبعدا ان يكون هناك تدخل مباشر من الوزير في المسار القضائي.وحول امكانية تدخل الفيفا في علاقة بهذا الملف في حال ثبوت التداخل بين السياسي والرياضي أشار المولدي الي ان العقوبات قد تصل الي تعليق الكرة التونسية وفق تعبيره موضحا ان المنتخب التونسي والاندية التونسية لن يصبح بامكانها المشاركة في اي مسابقة.