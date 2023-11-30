سيدي بوزيد: يوم تكويني حول المراقبة الصحية لسلامة وجودة المنتجات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الأغذية

نظّمت الادارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، يوما تكوينيا حول المراقبة الصحية لسلامة وجودة المنتجات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الأغذية والتوقي منها، وذلك بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة وكلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد.

وبين رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، يوسف حمدوني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أن هذا النشاط مخصّص لفائدة أعوان وإطارات الادارة الجهوية للهيئة، والطلبة بكلية العلوم والتقنيات، ولعملة المطاعم الجامعية، بهدف تعريفهم على مختلف شروط التوقي من التسمّمات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الأغذية.

وأوضح أن هذا اليوم التكويني يهدف للدعوة لمزيد التوقي خاصة بعد تسجيل حالات تسمّمات غذائية، وتسجيل أمراض منقولة نتيجة عدم الممارسة الجيدة لحفظ أو خزن المياه، وفي تحضير الاكلات، وفي خزن وحفظ المواد الاساسية للأكلة، وشروط حفظ الصحة في المطاعم المدرسية والجامعية.

وتمثلت فقرات النشاط في مداخلات حول المراقبة الصحية وجودة المنتجات الغذائية والوقاية من التسممات الغذائية، وشروط حفظ الصحة في المطاعم الجماعية، ومراقبة الجودة والسلامة الصحية للمياه، وحول الأمراض المنقولة عبر الأغذية، والتقنيات البديلة للبحث عن الجراثيم المسببة للأمراض في المواد الغذائية.

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