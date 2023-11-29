جلسة عمل وزارية تتخذ جملة من الاجراءات من أجل ترشيد التصرف في المنظومة الدوائية والحفاظ على الديمومة الدوائية

تقرّر، مساء اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة خلال جلسة عمل وزارية تحت اشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، اتخاذ جملة من الاجراءات من أجل ترشيد التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية وتوفيرها للعموم.



كما تقرّر، خلال الجلسة التي خصصت للمنظومة الدوائية ،اتخاذ اجراءات من اجل الحفاظ على ديمومة المنظومة الدوائية، والصناعات الصيدلية الوطنية، بهدف مزيد تدعيم المنظومة الصحية بصفة عامة.





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يذكر أن الجلسة حضرها كل من وزير الداخلية ،كمال الفقي، ووزيرة المالية ،سهام نمصية البوغديري، ووزير الصحة ، علي مرابط، ووزير الشؤون الاجتماعية ، مالك الزاهي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات ، كلثوم بن رجب قزاح، ومحافظ البنك المركزي ،مروان العباسي.





