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قطيعة بالتراضي بين السويحلي الليبي والمدرب التونسي لسعد جردة الشابي

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 10:08 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قرر مجلس إدارة نادي السويحلي الليبي فك الارتباط رسميا مع المدرب التونسي لسعد جردة الشابي وطاقمه الفني بالتراضي.
ويأتي قرار التخلي عن خدمات المدرب لسعد جردة الشابي على اثر النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق، وذلك بعدما خسر جميع مبارياته في البطولة الليبية، كان آخرها أمام الاتحاد المصراتي بنتيجة 2ـ3 بطرابلس.
ويحتل السويحلي الليبي المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة الليبية الممتازة بصفر من النقاط .


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