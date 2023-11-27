إحالة قيادي بحركة النهضة على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس.. ورفض مطلب الإفراج عنه

أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس حبيب الطرخاني، بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، تولت مؤخرا إحالة قيادى في حركة النهضة ووزير أسبق للعدل (في إشارة الى نور الدين البحيري)، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته مع رفض مطلب الإفراج عنه.



وأضاف الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنّه وجهت للمتهم جريمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي، طبقا للفصل 72 من المجلة الجزائية".





...



وبين أن قرار دائرة الاتهام قابل للتعقيب في ظرف أربعة أيام من تاريخ إعلام المتهم بذلك.



وينص الفصل 72 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".



يذكر أنه تم ايقاف القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري (محامي) في 13 فيفري الماضي، وأصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.



يشار الى أن للبحيري أيضا ملف تحقيقي لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يتعلق "بصنع وتقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية ومضامين وجنسية بغير الطرق القانونية والإدارية المعمول بها".