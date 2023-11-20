القيروان: إفتتاح مكتب بريد جديد بعين جلولة بكلفة 752 الف دينار

انطلق مكتب البريد الجديد بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان، اليوم الاثنين، في اسداء خدماته للمواطنين وذلك بعد الانتهاء من تهيئته وتجهيزه بالكامل بكلفة جملية بلغت 752 الف دينار.

وأفاد المدير الجهوي للبريد بالقيروان، عماد حسن، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد، ان هذا المشروع "يعد مكسبا للمنطقة، ويهدف إلى تعزيز الشبكة البريدية وتطويرها وتعصيرها وتقريب الخدمات من المواطنين والمؤسسات بالجهة".

وأضاف أن المكتب يضم شباكين لتقديم مختلف الخدمات البريدية والمالية كما تم تجهيزه بموزع آلي للأوراق المالية لتسريع العمليات المالية وتقليص مدة الانتظار بالنسبة لمختلف المتعاملين.

وأكد ان العمل يجري حاليا على إضافة مكاتب اخرى بولاية القيروان سواء عن طريق اعادة التهيئة او في شكل احداثات جديدة، وستكون جاهزة للاستغلال بحلول جانفي 2024.



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يذكر أن هذا المكتب الذي هو على ملك الديوان الوطني للبريد، كان بناية قديمة ايلة للسقوط منذ نحو 20 سنة، وتم استبداله بمكتب صغير على وجه الكراء منذ سنة 2004 لكنه كان ضيق المساحة ويشهد اكتظاظا كبيرا إلى أن تم هدم المقر القديم وإعادة تشييده من جديد وبحلة عصرية، علما ان أشغال المشروع دامت 8 أشهر.

ويشار الى ان افتتاح المكتب الجديد تم بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية ومعتمد الوسلاتية وعين جلولة بالنيابة والمدير الجهوي للبريد ومختلف الاطارات الجهوية.

يذكر أن هذا المكتب الذي هو على ملك الديوان الوطني للبريد، كان بناية قديمة ايلة للسقوط منذ نحو 20 سنة، وتم استبداله بمكتب صغير على وجه الكراء منذ سنة 2004 لكنه كان ضيق المساحة ويشهد اكتظاظا كبيرا إلى أن تم هدم المقر القديم وإعادة تشييده من جديد وبحلة عصرية، علما ان أشغال المشروع دامت 8 أشهر.ويشار الى ان افتتاح المكتب الجديد تم بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية ومعتمد الوسلاتية وعين جلولة بالنيابة والمدير الجهوي للبريد ومختلف الاطارات الجهوية.