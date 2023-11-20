البطولة العربية للسيدات لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على الابيار الجزائري و امل الرجيش ينتصر على فتيات بومرداس

واصلت فتيات النادي الافريقي تالقهن في منافسات البطولة العربية للسيدات لكرة اليد بفوزهن مساء اليوم الاثنين على نادي الابيار الجزائري بنتيجة 21-17 ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة و التي تحتضنها مدينة المهدية.



وكان النادي الافريقي قد تفوق على نادي فتاة كركوك العراقي بنتيجة 28-12 في اطار الجولة الثانية, وكسب قبلها مباراة الجولة الافتتاحية للمسابقة امام التجمع السطايفي الجزائري بنتيجة 30-15

ومن جهته فاز امل الرجيش اليوم الاثنين بقاعة قصور الساف على فتيات بومرادس الجزائري بنتيجة 26-25 في لقاء الجولة الثالثة للبطولة.



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وسبق لامل الرجيش الانهزام في الجولة الافتتاحية امام الاهلي السعودي بنتيجة 27-32 قبل التغلب على اربيل العراقي بنتيجة 33-17 ضمن الجولة الثانية.