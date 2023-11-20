وزارة التشغيل: 11499 شخصا انتفعوا ببرامج الوزارة المتعلقة بمرافقة باعثي المؤسسات الصغرى الى موفى أكتوبر الماضي

انتفع 11499 شخصا ببرامج وزارة التشغيل والتكوين المهني المتعلقة بمرافقة باعثي المؤسسات الصغرى وذلك الى موفى أكتوبر الماضي، أي بزيادة قدرها 10.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.



و أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني حسب إحصائيات نشرتها اليوم الاثنين على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن 2777 باعثا انتفعوا بآلية "بعث المؤسسات و تكوين الباعثين"، كما تحصّل 2293 آخرون على منحة مرافقة فيما انتفع البقية بمختلف الآليات الأخرى التي ضبطتها الوزارة ضمن برامج مرافقة الباعثين.





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ولفتت الى أنه تم ضمن هذه البرامج والى حدود موفى أكتوبر الماضي دراسة 5626 مشروعا، بزيادة قدرها 7.5 بالمائة مقانة بنفس الفترة، 57 بالمائة منها لفائدة الإناث و 40.7 بالمائة منها لفائدة حاملي الشهادات العليا و 6 بالمائة منها لتوسعة المشاريع





وتعلقت 28.3 بالمائة من المشاريع المدروسة بقطاع الخدمات مقابل 12.3 بقطاع الصناعات الغذائية و 8 بالمائة قطاع النسيج والملابس، و 7 بالمائة قطاع التجارة، و 605 بالمائة قطاع الصيانة، و 4.5 قطاع الحلاقة.