الدورة الخامسة لصالون "الشوكولاته والحلويّات" أيام 23 و24 و25 نوفمبر بتونس فرصة لتسليط الضوء على إبداعات ومستجدّات القطاع

ينتظم "صالون الشوكولاتة والحلويّات" في دورته الخامسة، أيّام 23 و24 و25 نوفمبر 2023، بمقرّ الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بتونس العاصمة، لإلقاء الضوء على إبداعات ومستجدّات المحترفين والحرفيين في القطاع.



ويعدّ هذا الحدث السنوي منصّة لصانعي "الشوكولاتة" والحلويّات من محترفين ومنتجين وحرفيين إلى جانب كبار مهنيي المعجنات والمثلجات ومستوردي وموردي المواد والمعدّات ذات الصلة، لتقديم أفضل ما لديهم من ابتكارات ومنتوجات، فضلا عما يوفّره من فضاءات متعدّدة للتذوّق والتفاعل المباشر مع الزوّار الوافدين على المعرض.





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وتتميّز هذه الدورة، حسب منظميها، بثرائها من ناحية البرامج والأنشطة المعتزم تنظيمها، بدءا بمسابقة منحوتات "الشوكولاتة"، وهو حدث ينظّمه سنويّا نادي الحلويّات لكأس العالم التونسي، حيث تتمّ دعوة المواهب الشابّة في عالم الحلويّات إلى نحت تماثيل فنيّة ضخمة بمادّة "الشكولاتة" على مدار أيّام الصالون واتاحة الفرصة لهم لإبراز براعتهم واتقانهم لعديد تقنيات الطهي الحديثة.



كما قرّرت لجنة الحكّام خلال هذه الدورة الخامسة إضافة مسابقة أخرى لأحسن فطيرة أو ''تارت'' شوكولاتة، علما وأنّ كلّ هذه الفعاليّات تجري أمام أعين المئات من زوّار الصالون.



ويتضمن هذا الصالون أيضا تنظيم ورشات عمل لتلاميذ المدارس الابتدائيّة لصناعة حلوى وتماثيل صغيرة بمادّة "الشكولاتة" أو عجينة اللوز وهي تعدّ تجربة نوعيّة وتعليميّة مبهجة في نفس الوقت، تتيح للصغار الاحتكاك بكبار الطهاة وعيش أجواءً حصريّة رائعة.



ولا يقتصر هذا الصالون على "الشوكولاتة" فحسب، بل يعد مهرجاناً متكاملا في عالم الطهي والمعجّنات والحلويّات، حيث عمل منظموه على تطوير فكرة إنماء الجانب الاحترافي (B2B) للمعرض ليصبح موعدا مثاليّا يجمع أهمّ الفاعلين في المجال، على غرار معدّات "الشوكولاتة" والحلويات والمخابز، ومهنيي التعبئة والتغليف ومختلف قطاعات الإطعام الأخرى، الذين يقبلون على المشاركة في المعرض لتنمية أعمالهم أو تعزيز شبكات معارفهم وإتّصالاتهم.