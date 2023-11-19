الصندوق الوطني للتأمين على المرض يشارك في الأيام الطبية الحادية عشر لنقابة أطباء الممارسة الحرة فرع نابل

شدّد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض كمال المدوري، خلال مشاركته أمس السبت في الأيام الطبية الحادية عشر التي نظمتها النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة فرع نابل، على أهمية هذه اللقاءات في تدعيم وتعزيز الشراكة بين الصندوق والنقابة التونسية للممارسة الحرة خاصة فيما يتعلق بتوفير أفضل السبل لضمان حسن سير العلاقات التعاقدية



ولفت كمال المدوري في هذا الإطار الى أهمية مشاريع الإنتقال الرقمي للصندوق، من خلال بطاقة لاباس والمركز الإفتراضي e-cnam، ودورها في تبسيط الإجراءات وتيسير شروط ممارسة المهنة لمسديي الخدمات الصحية مؤكدا أهمية وضع منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات لنظام التأمين على المرض حيز التنفيذ وفق مقاربة تقوم على المرحلية والتشاركية.





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وجدّد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض بالمناسبة إستعداد الصندوق لتوفير مرافقة ومعاضدة فنية لمسديي الخدمات الصحية بما يساهم في توفير كافة ممهدات حسن تطبيق هذا النظام.



وأكد إنفتاحه على تنظيم ملتقيات وورشات بالشراكة مع النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة تخصص لتقديم مختلف مكونات نظام التبادل الإلكتروني للمعطيات لنظام التأمين على المرض والمركز الإفتراضي للصندوق e-cnam.



وللاشارة تم بالمناسبة تقديم بعض العروض حول الخصائص الفنية لبطاقة "لاباس" تمهيدا لإستعمالها كسند علاج عوضا عن البطاقة الورقية وإستجابة لمتطلبات حوكمة التصرف في المنافع وتحقيق متطلبات التحكم الطبي في نفقات الخدمات الصحية بما يضمن حسن توظيف الموارد ونجاعتها وكذلك بخصوص المركز الإفتراضي e-cnam وما يقدمه من خدمات عن بعد تساهم في تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من منظوري الصندوق وتيسير شروط ممارسة المهنة لمختلف مهنيي الصحة.

