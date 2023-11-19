أريانة: الخطة الجهوية لمواجهة شح المياه توصي بجملة من الاجراءات لضمان تواصل التزويد بمياه الشرب والري وترشيد استهلاكها

أقر المجلس الجهوي للمياه بأريانة، المنعقد تحت إشراف والي الجهة، جملة من الإجراءات لمجابهة تراجع الموارد المائية وشحّها في إطار الخطة الجهوية، التي وضعتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتى ترتكز على تدعيم الموارد المائية وترشيد استهلاكها واستغلال المياه غير التقليدية في المجال الفلاحي وفي ري المساحات الخضراء واستغلال الآبار العميقة العمومية والخاصة البالغ عددها 66 بئرا عميقة و278 بئرا سطحية، وأغلبها بمعتمديات سيدي ثابت ورواد وسكرة، لتدعيم الموارد المائية السطحية المخصصة للشرب إضافة إلى الاقتصاد في مياه.



وأكدت الخطة على عدم برمجة زراعة الخضروات بجميع أنواعها، وعدم إحداث غراسات جديدة ضمن المناطق السقوية العمومية بالجهة، وإيقاف تزويد المناطق السقوية العمومية بكل من سيدي ثابت وقلعة الأندلس، إلى حين تحسن الوضعية المائية، مع إعطاء الأولوية المطلقة لري الحبوب والأعلاف والأشجار المثمرة.

كما أوصت باستغلال الموارد المائية المعالجة المتأتية من محطات التطهير لري الحبوب والأعلاف وري المساحات الخضراء من قبل البلديات وأصحاب النزل ورفع مؤشرات استغلالها في المناطق السقوية العمومية بكل من برج الطويل وسكرة، واستغلال خزان المياه المعالجة بالحسيان لري الحبوب والأعلاف ضمن الأراضي الفلاحية المتاخمة له، والانطلاق في دراسة استغلال محطة التطهير بعوسجة بولاية بنزرت لري 150هك ضمن منطقة مشرع الربيع.



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وتبلغ كميات المياه المعالجة المتأتية من محطات التطهير بكل من قلعة الأندلس وشطرانة 1 وشطرانة 2 والشرقية، أكثر من 66 مليون م3 سنويا لا تتعدى نسبة استغلالها في المجال الفلاحي 9%، في حين تسكب 91% منها في البحر.

وأوصت دراسة، أعدتها المندوبية الجهوية للفلاحة، بدعم الاقتصاد في المياه، ومواصلة الاعتماد على نظام الحصص لمياه الشرب من قبل شركة استغلال وتوزيع المياه حسب الجهات والموارد المتاحة، والقيام بحملات تحسيسية للمجامع المائية والمنتفعين بمياه الشرب، لحثهم على مزيد ترشيد الاستهلاك.

كما اقترحت إحداث لجنة جهوية تحت إشراف والي الجهة، تعنى بمتابعة الوضعية المائية الحرجة، والتدخل الحيني لمعالجة الإشكاليات المنجرة عنها، وذلك بتشريك جميع المتدخلين من إدارات جهوية وبلديات ومجتمع مدني، ودعوة المؤسسات العمومية التي تتواجد بها أبار لانجاز أشغال الجهر والتجهيز بمعدات الضخ والانطلاق في حفر الآبار بالنسبة للمؤسسات الأخرى.

جدير بالذكر أن ولاية أريانة، تتزود بمياه الشرب بنسبة 100% من المياه السطحية ومن منظومة مياه الشمال، علما وأن مخزون سدود الشمال ليوم 01 نوفمبر 2023 بلغ 495 مليون م3، بنسبة امتلاء تقدر ب27 %، ويبلغ المخزون القابل للاستغلال 380 مليون م3، بنسبة 21% من الطاقة الجملية للسدود.