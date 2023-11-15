مونديال-2026 (تصفيات منطقة إفريقيا): برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم-2026 لكرة القدم (منطقة إفريقيا) المقررة ما بين 15 و 18 نوفمبر الجاري
الاربعاء 15 نوفمبر 2023:
الاربعاء 15 نوفمبر 2023:
المجموعة الأولى:
إثيوبيا - سيرا ليون (س00ر20)
المجموعة الثانية:
ج. الكونغو الديمقراطية - موريتانيا (س00ر17)
المجموعة الثالثة:
رواندا - زمبابوي (س00ر14)
المجموعة الثامنة:
غينيا الإستوائية - ناميبيا (س00ر14)
الخميس 16 نوفمبر 2023:
المجموعة الأولى:
مصر - جيبوتي (س00ر17)
المجموعة الثانية:
السودان - الطوغو (س00ر17 )
المجموعة الثالثة:
نيجيريا - ليزوتو (س00ر17)
المجموعة الرابعة:
الرأس الأخضر - أنغولا (س00ر20)
المجموعة الخامسة:
المغرب- إيريتريا / انسحاب ايريتريا
المجموعة السادسة:
بوروندي - غامبيا (س00ر14)
الغابون - كينيا (س00ر17)
المجموعة السابعة:
بوتسوانا - الموزمبيق (س00ر14)
الجزائر - الصومال (س00ر17)
الجمعة 17 نوفمبر 2023:
المجموعة الأولى:
بوركينا فاسو - غينيا بيساو (س00ر20)
المجموعة الرابعة:
إسواتيني - ليبيا (س00ر14)
الكاميرون - موريس (س00ر20)
المجموعة الخامسة:
زامبيا - الكونغو (س00ر17)
المجموعة السادسة:
كوت ديفوار - السيشل (س00ر20)
المجموعة السابعة:
غينيا - أوغندا (س00ر14)
المجموعة الثامنة:
ليبيريا - مالاوي (س00ر17)
تونس - ساو تومي برانسيب (س00ر20)
المجموعة التاسعة:
القمر - ج. إفريقيا الوسطى (س00ر14)
غانا - مدغشقر (س00ر17)
مالي - التشاد (س00ر20)
السبت 18 نوفمبر 2023
المجموعة الثانية:
السنغال - جنوب السودان (س20ر00 )
المجموعة الثالثة:
جنوب إفريقيا - البنين (س00ر14)
المجموعة الخامسة:
النيجر - تنزانيا (س00ر17).
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