مونديال-2026 (تصفيات منطقة إفريقيا): برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم-2026 لكرة القدم (منطقة إفريقيا) المقررة ما بين 15 و 18 نوفمبر الجاري



الاربعاء 15 نوفمبر 2023:





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المجموعة الأولى:

إثيوبيا - سيرا ليون (س00ر20)



المجموعة الثانية:

ج. الكونغو الديمقراطية - موريتانيا (س00ر17)



المجموعة الثالثة:

رواندا - زمبابوي (س00ر14)



المجموعة الثامنة:

غينيا الإستوائية - ناميبيا (س00ر14)



الخميس 16 نوفمبر 2023:



المجموعة الأولى:

مصر - جيبوتي (س00ر17)



المجموعة الثانية:

السودان - الطوغو (س00ر17 )



المجموعة الثالثة:

نيجيريا - ليزوتو (س00ر17)



المجموعة الرابعة:

الرأس الأخضر - أنغولا (س00ر20)



المجموعة الخامسة:

المغرب- إيريتريا / انسحاب ايريتريا



المجموعة السادسة:

بوروندي - غامبيا (س00ر14)

الغابون - كينيا (س00ر17)



المجموعة السابعة:

بوتسوانا - الموزمبيق (س00ر14)

الجزائر - الصومال (س00ر17)





الجمعة 17 نوفمبر 2023:



المجموعة الأولى:

بوركينا فاسو - غينيا بيساو (س00ر20)



المجموعة الرابعة:

إسواتيني - ليبيا (س00ر14)

الكاميرون - موريس (س00ر20)



المجموعة الخامسة:

زامبيا - الكونغو (س00ر17)



المجموعة السادسة:

كوت ديفوار - السيشل (س00ر20)



المجموعة السابعة:

غينيا - أوغندا (س00ر14)



المجموعة الثامنة:

ليبيريا - مالاوي (س00ر17)

تونس - ساو تومي برانسيب (س00ر20)



المجموعة التاسعة:

القمر - ج. إفريقيا الوسطى (س00ر14)

غانا - مدغشقر (س00ر17)

مالي - التشاد (س00ر20)





السبت 18 نوفمبر 2023



المجموعة الثانية:

السنغال - جنوب السودان (س20ر00 )



المجموعة الثالثة:

جنوب إفريقيا - البنين (س00ر14)



المجموعة الخامسة:

النيجر - تنزانيا (س00ر17).

