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الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة السابعة

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 09:09 قراءة: 0 د, 57 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:

السبت 18 نوفمبر 2023
المجموعة الأولى
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في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - الشبيبة الرياضية القيروانية
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب جندوبة الاصطناعي
جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي
في ملعب طبرقة البلدي
المرجان الرياضي بطبرقة - الشبيبة الرياضية بالعمران
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بن عروس
الأمل الرياضي بحمام سوسة (معفى)

الأحد 19 نوفمبر 2023
المجموعة الأولى
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي بوادي الليل

المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالرجيش
المستقبل الرياضي بالرجيش - الأمل الرياضي بجربة
في الملعب البلدي بالمكنين
نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الترجي الرياضي الجرجيسي
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الرياضي الشابي
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بقابس
في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
نادي أولمبيك مدنين - النسر الرياضي بجلمة
الأمل الرياضي بالرقبة (معفى)


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