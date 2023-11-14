الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستجرى على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:



السبت 18 نوفمبر 2023

المجموعة الأولى



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - الشبيبة الرياضية القيروانية

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي - الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب جندوبة الاصطناعي

جندوبة الرياضية - النادي الرياضي القربي

في ملعب طبرقة البلدي

المرجان الرياضي بطبرقة - الشبيبة الرياضية بالعمران

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - نادي سبورتينغ بن عروس

الأمل الرياضي بحمام سوسة (معفى)



الأحد 19 نوفمبر 2023

المجموعة الأولى

في ملعب حمام الأنف المعشب

النادي الرياضي بحمام الأنف - المستقبل الرياضي بوادي الليل



المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالرجيش

المستقبل الرياضي بالرجيش - الأمل الرياضي بجربة

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - الترجي الرياضي الجرجيسي

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الرياضي الشابي

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بقابس

في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

نادي أولمبيك مدنين - النسر الرياضي بجلمة

الأمل الرياضي بالرقبة (معفى)