كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "20 صاروخا أطلقت من غزة، باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى".



وأكد مراسل الجزيرة أن 4 انفجارات هائلة هزت مدينة تل أبيب بعد دفعة صاروخية استهدفت مناطق واسعة في وسط إسرائيل.





وأظهر مقطع فيديو حدوث حرائق في إحدى ضواحي تل أبيب، وهرعت سيارات الإطفاء لإخماده، بينما وُجدت سيارات إسعاف بالموقع.من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة القبة الحديدة نفذت 5 اعتراضات صاروخية في دفعة صاروخية باتجاه مدن الساحل وتل أبيب الكبرى.وكانت كتائب القسام قد أعلنت قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في حق المدنيين في قطاع غزة".