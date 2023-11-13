بنزرت: رفع أكثر من 62 موضع انتصاب فوضوي بمعتمدية العالية وتحرير 10 محاضر اقتصادية و12 محضرا صحيّا

أفضت حملة الرقابية موسعة نفذتها الاجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الاثنين، على طول شارع الحبيب بورقيبة بمدينة العالية إلى رفع أكثر من 62 موضع انتصاب فوضوي وتحرير 10 محاضر اقتصادية و12 محضرا صحيّا، حسب ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وبيّن المصدر ذاته، أنّه تم خلال هذه الحملة التركيز على شارع الحبيب بورقيبة لازالة جميع اشكال التعدي على القانون فيه، من انتصاب عشوائي وتجارة موازية وعدم احترام للشروط الصحي، خاصة وانه يضم عديد المصالح الخدماتية وعدد من الفضاءات والمؤسسات السيادية.

وأضاف أنه الحملة أسفرت أيضا عن حجز 330 كلغ من الخضر والغلال، وتنفيذ 16 عملية حجز لواقيات محلية الصنع وغيرها، وتحرير عدد من المخالفات المرورية، إلى جانب إجراءات أمنية أخرى.



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يشار إلى أن الفرق الرقابية التي نفّذت الحملة ضمّت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ومراكزها المحلية، علاوة على المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني براس الجبل، وأجهزة الإدارتين الجهويتين للتجارة وللصحة وبلدية ومعتمدية المكان، كما تتنزل الحملة في اطار تنفيذ مجمل مخرجات الاجتماعات الدورية لكل من المجلس الجهوي للأمن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة لموازية والانتصاب الفوضوي ببنزرت.