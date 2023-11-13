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بيت الحكمة يعلن عن تأجيل محاضرة الأستاذ فؤاد بن أحمد إلى يوم الخميس

Publié le Lundi 13 Novembre 2023 - 18:06 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"، في بلاغ اليوم الاثنين عن تأجيل محاضرة الأستاذ فؤاد بن أحمد" ابن رشد والموحّدون الفلسفة والدعوة العقدية-السياسية في الغرب الإسلامي " إلى يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا.
وكان من المبرمج أن يلتئم ها اللقاء الذي يشرف علة تنظيمه قسم الدراسات الإسلاميّة بالمجمع، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 بداية من العاشرة صباحا.

وينظم قسم الفنون ببيت الحكمة يوم الجمعة 17 نوفمبر لقاء بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال سيخصص لتقديم كتاب " بين المقروء والمرئي" للأستاذ سمير التريكي.
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