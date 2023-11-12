تونس تشارك بجناح خاص في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة من 17 نوفمبر 2023 إلى 9 مارس 2024

تسجّل الجمهورية التونسية مشاركتها في مهرجان الشيخ زايد بمدينة الوثبة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي (17 نوفمبر 2023 - 9 مارس 2024) بجناح خاص يحمل عنوان "التراث الثقافي التونسي - تجربة متعددة الحواس".



واختار المنظمون أن تكون هيئة الجناح التونسي مستوحاة من الهندسة المعمارية الفريدة لمدينة سيدي بوسعيد. وتهدف مشاركة تونس في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة إلى تقديم تجربة مميزة تجمع بين التراث الثقافي العريق لتونس والحداثة وتعزيز التبادل بين الثقافات والترويج للسياحة التونسية في فضاء عالمي.





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وسيحظى زوار الجناح التونسي في هذا المهرجان بعرض تشكيلة فريدة لمنتوجات متنوعة من الفنون والصناعات التقليدية التونسية، وتقديم فرصة للزوار الاكتشاف طريقة صناعة المنتوجات الحرفية التونسية ضمن ورشات حية للتعريف بالمطبخ التونسى المتنوع وتمكين رواد الجناح من تذوق الأكلات الشعبية، إلى جانب عرض التراث الثقافي التونسي المتنوع من خلال الفعاليات والعروض التفاعلية التنشيطية، إلى جاتب الترويج للسياحة التونسية بمختلف أصنافها بطريقة مبتكرة.



ويؤثث الجناح التونسي مجموعة من خيرة الحرفين التونسين في اختصاصات مختلفة يقدمون منتجات التي يتم صنعها على عين المكان. كما تمّ تخصيص "بازارات" لعرض المنتوجات والصناعات التقليدية التونسية، فضلا عن إحداث منطقة لتذوق المأكولات وحلويات المطبخ التونسي.



وللعروض الفنية نصيب في الجناح التونسي، إذ سيتم على مدى هذا المهرجان تنظيم عروض موسيقية متنوعة للفن الشعبي التونسي، إلى جانب عروض مسرحية وعرائسية وغيرها. كما يتضمّن البرنامج إقامة معارض فنية وعرض لوحات وقطع فنية لفنانين تونسيين معاصرين لإبراز التطور في الفنون البصرية، مع إقائمة عروض للأزياء التقليدية التونسية وورشات موجهة للأطفال في الفنون التشكيلية.