توزر: شجرة لكل مواطن شعار الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة مع برمجة غراسة مساحات في إطار مقاومة التصحر

انتظم الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للشجرة، في ولاية توزر اليوم الاحد، بغراسة المحيط الداخلي لدار الثقافة بتمغزة بإشراف والي الجهة محمد أيمن البجاوي، مع برمجة مواكب احتفالية لغراسة أشجار في مواقع متعددة بكافة المعتمديات، وذلك ايذانا بانطلاق موسم التشجير 2023 / 2024.



وتنتظم الاحتفالات هذه السنة، تحت شعار "شجرة لكل مواطن"، بغاية استعادة المنظومات الغابية لمجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بتوزر عماد بن جليلة صحفية "وات"، الذي اوضح أن برامج التشجير الغابية والرعوية المبرمجة لهذا الموسم، تشمل 70 هكتارا، كما توفر دائرة الغابات مجموع 78 ألف شتلة قصد توزيعها على المؤسسات والجمعيات والأشخاص الراغبين في التشجير، موزعة بين شتلات غابية ورعوية ومصدات رياح وغراسات شبه غابية، إضافة الى توفير قرابة 14 شتلة من أشجار الزينة.





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وبين بن جليلة ان مثل هذا الاحتفال يهدف الى غرس ثقافة المشاركة والمساهمة في الحافظة على مكونات الطبيعة لدى الناشئة والمواطنين والمحافظة على الوسط الطبيعي عبر تمكين النباتات من التكاثر، ولفت بالمناسبة الى أن دائرة الغابات ستواصل تشجير جوانب الطرقات المرقمة واستغلال توفر نقاط مياه في عديد المواقع للتشجير.



واكد أن مختلف برامج الغابات التى تم تنفيذها منذ سنوات، ما زالت متواصلة ومنها برامج مقاومة زحف الرمال، لا سيما في بعض المناطق التي تعتبر أكثر تهديدا بهذه الظاهرة على غرار شاكمو والظافرية والتعمير زذلك من خلال الحماية الميكانيكية والبيولوجية، واضاف ان المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية تعتبر من أبرز جهود مقاومة التصحر في الجهة ومن أبرزها الحديقة الوطنية بدعومس التي تحظى ببرامج سنوية لمواصلة تهيئتها، علاوة على جهود توطين عدة حيوانات بها على غرار غزال الدركاس وأبو حراب وطيور النعام للمحافظة على الوسط الطبيعي وإعادة تنمية النباتات الطبيعية.



ص م