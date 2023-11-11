وقفة تضامنية لجبهة الخلاص الوطني مع أهالي غزة

نظمت "جبهة الخلاص الوطني" عشية اليوم السيت، وقفة تضامنية مع الشعب الفلطسني في قطاع غزة، شارك فيها حوالي مائتي شخص أمام المسرح البلدي بالعاصمة، وتلت مباشرة مسيرة ووقفة تضامنية مع فلسطين نظمتها صباحا اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين.وطالب المشاركون في الوقفة التضامنية مع فلسطين حسب الشعارات التي رفعوها ب"وقف العدوان السافر والمتواصل" على غزة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع.

وقاد وقفة جبهة الخلاص الوطني رئيسها أحمد نجيب الشابي، الى جانب أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي وناطقها الرسمي عماد الخميري والمحامي والقيادي السابق بالحركة سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".ولم تتضمن الوقفة التي استمرت قرابة ساعتين إلقاء كلمات من قياداتها على عكس العادة خلال الوقفات السابقة، بل فقط مداخلات لمشاركين متضامنين عبروا فيها عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية المسلحةّ، ومستنكرين ضعف المواقف العربية والدعم الغربي للحرب الاسرائيلية.يشار الى أن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، نظمت صباح اليوم بدورها مسيرة من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة واستقرت أمام مبنى السفارة الفرنسية بالعاصمة، رافعة شعارات تنادي بنصرة المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة العدوان الصهيوني، وداعية الى التحرك العربي والعالمي لوقف هذه الحرب وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وذلك بمشاركة قيادات نقابية وحزبية وجمعياتية.