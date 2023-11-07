شيانتيك تفوز بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات وتستعيد صدارة التصنيف

تفوقت البولوندة إيجا شيانتيك على الأمريكية جيسيكا بيجولا 6-1 و6-صفر لتفوز بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات في كانكون يوم الاثنين وتستعيد صدارة التصنيف العالمي من أرينا سبالينكا.



وكسرت شيانتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إرسال منافستها خمس مرات وفازت بآخر 11 شوطا في طريقها للفوز بالبطولة للمرة الأولى بعد مباراة استغرقت 59 دقيقة وتأجلت ليوم واحد بسبب الأمطار.





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وقالت شيانتيك خلال حفل توزيع الجوائز "أود أن أشكر فريق العمل الخاص بي الذي ساندني طوال الموسم. كان موسما مليئا بالتقلبات لكن هذه بالتأكيد واحدة من لحظات الصعود وسنحظى بالكثير منها إذا واصلنا العمل بهذه الصورة". وتختتم شيانتيك الموسم بتحقيق فوزها 11 على التوالي وضمنت إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسرت المركز الأول لصالح سبالينكا بعد بطولة أمريكا المفتوحة.

وبهذا يرتفع رصيد شيانتيك (22 عاما) إلى ستة ألقاب هذا الموسم و17 في مسيرتها.

وهنأت بيجولا (29 عاما)، التي عانت على الإرسال على عكس منافستها، شيانتيك بعد الفوز.



وقالت "تهانينا على إنهاء العام في صدارة التصنيف والفوز بهذه البطولة، إنه أمر لا يصدق حقا". وأضافت "تواصلين دفعي لأصبح لاعبة أفضل وأنا أثمن هذا الجانب. كنت أتمنى لو أنني لعبت بصورة أفضل ، لكنها طبيعة الأمور في بعض الأحيان".